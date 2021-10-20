США хочет привлечь к ответственности «Газпром» за нарушение санкций

США хочет привлечь к ответственности &#171;Газпром&#187; за нарушение санкций
США хочет привлечь к ответственности "Газпром" за нарушение санкций. Фото: Nord Stream 2 AG

По мнению США, «Газпром» своими действиями нарушает их санкции. Первый замминистра финансов Уолли Адейемо сообщил, что штаты хотят привлечь российскую компанию к ответственности. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление о привлечении «Газпрома» к ответственности замминистра финансов сделал на фоне критики сенаторов за то, что Штаты отказались от мер против трубопровода «Северный поток-2».По итогам встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского Соединенные Штаты и Украина подтвердили общий взгляд и решение дальше выступать против магистрали, представляющей «угрозу европейской энергетической безопасности». Россия при этом неоднократно просила перестать политизировать ситуацию и обратить внимание на выгоду «Северного потока-2» не только России, но и Евросоюзу.

Газопровод «Северный поток-2» протянут через Балтийское море до Германии. Он состоит из двух ниток, мощность которых, — 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что физический транзит природного газа через территорию украинского народа компания «Газпром» все же имела право прекратить по действующему транзитному контракту между Российской Федерацией и Украиной.

газпром ответственность Россия северный поток - 2 США украина


 

Новости партнеров
Владельца участка в Волосовском районе поймали на незаконной торговле чужим грунтом
Владельца участка в Волосовском районе поймали на незаконной торговле чужим грунтом
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя "КовиВаком"
Китайцы оценили
Китайцы оценили "последнее предупреждение" Путина Европе
Первый снег в Петербурге выпадет в 20 числах октября
Первый снег в Петербурге выпадет в 20 числах октября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
США хочет привлечь к ответственности «Газпром» за нарушение санкций
Пассажира такси подстрелили во время ссоры двух водителей в Ленобласти
В России установлен новый максимум смертей COVID-пациентов за сутки
Около 100 тысяч тонн песка и соли заготовили для зимней обработки дорог ...
Блогер Юрий Дудь не явился на свое судебное заседание
В Петербурге от последствий коронавируса скончались еще 62 человека
Власти Петербурга рассмотрят вопрос о нерабочих днях
На Калининской овощебазе выявили мигрантов с фальшивыми документами