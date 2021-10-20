США хочет привлечь к ответственности «Газпром» за нарушение санкций

По мнению США, «Газпром» своими действиями нарушает их санкции. Первый замминистра финансов Уолли Адейемо сообщил, что штаты хотят привлечь российскую компанию к ответственности. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление о привлечении «Газпрома» к ответственности замминистра финансов сделал на фоне критики сенаторов за то, что Штаты отказались от мер против трубопровода «Северный поток-2».По итогам встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского Соединенные Штаты и Украина подтвердили общий взгляд и решение дальше выступать против магистрали, представляющей «угрозу европейской энергетической безопасности». Россия при этом неоднократно просила перестать политизировать ситуацию и обратить внимание на выгоду «Северного потока-2» не только России, но и Евросоюзу.

Газопровод «Северный поток-2» протянут через Балтийское море до Германии. Он состоит из двух ниток, мощность которых, — 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что физический транзит природного газа через территорию украинского народа компания «Газпром» все же имела право прекратить по действующему транзитному контракту между Российской Федерацией и Украиной.