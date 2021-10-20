Дни Эрмитажа впервые пройдут в Чеченской Республике

Несколько дней с 27 по 29 октября в Чеченской Республике впервые пройдут Дни Эрмитажа, в рамках которых пройдут выставки экспозиций, шедевров восточного и западноевропейского оружия, онлайн-мероприятия и живые лекции. Вход на выставку и лекции свободный. Об этом сообщает пресс-служба технопарка «Айра».

В Грозном главный музей страны представит выставку шедевров восточного и западноевропейского оружия из своих коллекций, а также проведёт широкую культурную и образовательную программу. В Мемориальном комплексе славы Ахмата Кадырова разместится экспозиция «В бою и на параде. Шедевры защитного вооружения из собрания Государственного Эрмитажа», которую смогут посмотреть гости выставки.

В программе Дней Эрмитажа предусмотрен большой онлайн-блок, в котором сотрудники Эрмитажа в прямом эфире проведут экскурсию по музею в Санкт-Петербурге для жителей отдаленных частей Республики, будет проведён телемост для обмена опытом волонтеров культурных учреждений Чеченской Республики и главного российского музея, а сотрудники Научно-просветительного отдела Эрмитажа прочитают серию лекций о музее.

Дни Эрмитажа пройдут при поддержке Министерства культуры Чеченской Республики и мецената Юрия Берестова. Во время события церемонии открытия Дней Эрмитажа между двумя музеями будет подписан договор о сотрудничестве по работе над 3D-моделью высокого разрешения мраморной скульптуры Императрицы Александры Фёдоровны из собраний Государственного Эрмитажа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в сентябре Государственный Эрмитаж выручил на торгах более 30 млн рублей за цифровые копии картин. Музей продал на аукционе NFT-токены.