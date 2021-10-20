Смольный возьмет на себя долги радио «Эрмитаж»

Смольный возьмет на себя долги радио «Эрмитаж»
Радио «Эрмитаж» спасут от банкротства. Фото: vk.com/radiohermitage.official

АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» погасит долг ЗАО «Радиокомпания «Культура», которому принадлежит радио «Эрмитаж», перед Агентством по страхованию вкладов.

Сумма долговых обязательств составляет 15,3 млн рублей. Компания должна погасить долг в течение 20 дней.

«Потеря популярной радиостанции с неповторимым петербургским колоритом, с качественным музыкальным контентом, с интеллектуально высоким уровнем аудитории была очень вероятна. Банкротство, пусть и абсолютно законное, стало бы большим ударом и по горожанам, и по гостям города, и в целом по нашему статусу культурной столицы. Руководство телеканала «Санкт-Петербург» приняло решение остановить процесс банкротства радиостанции, погасив ее долги», — написал гендиректор «Городского агентства по телевидению и радиовещанию» Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 сентября признал банкротом Татьяну Бажанову, являющуюся генеральным директором ЗАО «Радиокампания «Культура».

Сама радиостанция пыталась решить проблему с финансами благодаря поддержке слушателей. 10 июня станция запустила сбор средств с целью собрать 15 млн рублей за три месяца, чтобы погасить долги. За первую неделю получилось собрать более 1,3 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге местный житель попросил разрешение у суда погасить долг радиостанции «Эрмитаж» перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ)

Александр Малькевич долги радио "эрмитаж"


 

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