Зуб Джона Леннона и плавки Джеймса Бонда. Самые странные аукционные лоты

Казалось бы, некоторым вещам место в мусорной корзине. Однако если предмет прикасался к телу «звезды» или просто находился рядом, то его стоимость взлетает до небес. Да, у всего своя цена. Для кого-то вещи кумира дороже всех денег.

Gazeta.Spb собрала самые странные лоты, которые уходили за баснословные деньги. А вы бы на что не поскупились?

Тест на беременность Бритни Спирс, 5 001 доллар

Экспресс-тест с двумя полосками был найден в номере, где останавливалась кумир молодежи 2000-х вместе со своим мужем. Предмет тут же был выставлен на одном из онлайн-аукционов и куплен за 5001 доллар. Правда, никаких доказательств, что тест принадлежит именно Бритни Спирс, предоставлено не было. Однако вера фанатов безгранична.

Пакет с воздухом с концерта Канье Уэста, 60 000 долларов

Еще один очень странный лот, доказывающий, что, несмотря ни на что, люди все еще верят друг другу. На аукционе eBay был выставлен пакет с воздухом якобы с одного из его концертов Канье Уэста. Начальную ставку продавец определил в 5 долларов. Предполагалось, что это лот-шутка. Однако за него началась настоящая война среди покупателей. Ставки росли. В итоге пакет с воздухом был продан более чем за 60 тысяч долларов. Остается порадоваться за креативность продавца и за веру в честность покупателя.

Накладной ноготь Леди Гага. 12 000 долларов

Представляется, что леди Гага сильно бы расстроилась, если бы узнала, что ее часть, пусть даже в виде накладного ногтя, оценили ниже, чем воздух Канье Уэста.

Этот предмет слетел с пальца певицы во время концерта в Дублине. Затем ноготь «всплыл» на торгах интернет-аукционе. 12 тысяч – раз! 12 тысяч – два! 12 тысяч – три! Продано!

Эпатажная Леди Гага. @ladygaga

Голубые плавки Дэниела Крейга. 72 000 долларов

В 2012 году голубые плавки La Perla, в которых Дэниел Крейг снимался в фильме «Казино «Рояль», были проданы на аукционе Christie’s за 72 тысячи долларов. Это не первый случай продажи нижнего белья, и сумма не фантастическая. Дело в том, что сам Дэниел Крейг комментировал эту покупку. Он выразился весьма двусмысленно, заявив, что, мол, надеется, что носить эти плавки новый владелец не будет – очень уж они неудобные. До покупки надо было предупреждать!

Зуб Джона Леннона, 31 200 долларов

Однажды у Джона Леннона заболел зуб. Как и все цивилизованные люди, музыкант отправился к стоматологам и удалил его. Затем Леннон передал зуб Дороти Джарлетт, домработнице в его доме в Кенвуде в Вейбридже.

У нее сложились теплые отношения с Ленноном, и музыкант знал, что ее сын поклонник группы. Несколько десятилетий зуб хранился в семье Дороти Джарлетт, а затем начал крошиться. Тогда его решено было продать.На торгах, организованных Omega Auctions, он был приобретен практикующим дантистом Майклом Зуком за 31 200 долларов.

Вода из стакана Элвиса Пресли. 500 долларов

По сравнению с остальными ценами, тут стоимость лота – курам на смех. Но надо учитывать инфляцию с 1977 года, который стал годом-рекордсменом по числу проданных вещей короля рок-н-рола. С молотка ушли гитара, плащ и комбинезон, в котором Пресли выходил на сцену.

А также прядь волос, которые выставил предприимчивый личный парикмахер Элвиса. Была продана вода из стакана, которым пользовался Пресли.

Перчатки Мохаммеда Али, 956 000 долларов

Этот лот странным не назвать, это легендарный лот, который ждал своего часа полвека.

В этих перчатках Мохаммед Али выходил на матч-реванш против Сонни Листона в 1965 году. Тогда Али одержал победу, нокаутировав противника меньше чем за две минуты. После боя судья Джордж Руссо забрал форму спортсмена, но выставил ее на продажу только через 50 лет.

На торгах в техасском аукционном доме Heritage Auctions перчатки были проданы почти за 1 миллион долларов.