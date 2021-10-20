Перед мостом Александра Невского столкнулись иномарка и грузовик

Вечером 20 октября в Центральном районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.
Дорожный инцидент случился перед мостом Александра Невского.
«Форд и грузовик не поделили заезд на мост Александра Невского», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Пользователи Сети заметили, что в этом месте часто происходят аварии.
«Такое впечатление, что форд хотел грузовик обойти справа т.к. грузовик стоит в ряду, а этот мелкий рядом, вне ряда», — комментируют они.
О пострадавших не сообщается.
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