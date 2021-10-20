Суд арестовал подозреваемых в убийстве киберспортсмена

По ходатайству следствия всем троим подозреваемым в убийстве киберспортсмена Алексея Малышева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов арестовали троих молодых людей. Одному из них 33 года, остальным поменьше — им 29 и 30 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Напомним, в ночь на 17 октября молодой человек вышел из дома своих друзей. Ожидая такси на улице, он встретил трех пьяных мужчин. Между ними завязался разговор. Затем киберспортсмен сел в машину, где его начали бить. Его затолкали в багажник, отвезли на старое Никольское кладбище. Там его продолжили избивать до потери сознания. Затем Малышева привезли к заброшенным гаражам в 100 метрах от больницы и выбросили из авто. Затем мужчины скрылись. Из-за несовместимых с жизнью полученных травм головы молодой человек скончался.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники полиции вычислили и задержали предполагаемых виновников гибели киберспортсмена Алексея Малышева.