В Петербурге переболевшим ковидом дали совет по получению QR-кода

Переболевшие коронавирусом и не обращавшиеся к врачу, могут получить QR-код в поликлинике, имея на руках выписку из больницы или положительный ПЦР-тест.

Об этом сообщается на сайте комитета по информатизации и связи правительства Петербурга.

После этого человек будет внесен в базу данных и сможет получить QR-код, отметили в ведомстве.

С 15 ноября QR-коды потребуются для походов в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, в музеи и выставочные пространства, а также в ЗАГСе. Наконец, с 1 декабря QR-коды будут обязательными для посещения заведений (за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта) и объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 18 октября, власти Петербурга объявили о внедрении QR-кодов для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.