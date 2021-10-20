Самосвал «подмял» легковой автомобиль на набережной Карповки

Действия водителя грузовика «уплотнили» и без того вялое движение на проезжей части.Фото: скрин группы «ДТП и ЧП Петербург». во "ВКонтакте"

Действия водителя грузовика «уплотнили» и без того вялое движение на проезжей части.Фото: скрин группы «ДТП и ЧП Петербург». во "ВКонтакте"

В Петроградском районе водитель грузовика решил объехать пробку и выехал на встречную полосу. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург».

«Водитель самосвала решил, что он хитрее всех», — пишет свидетель происшествия в соцсети.

По его словам, на набережной реки Карповки в сторону Каменоостровского проспекта грузовик, желая объехать пробку по «встречке», влез в ряд и задел легковой автомобиль. Его действия «уплотнили» и без того вялое движение на проезжей части.

«Грузовики в городе вообще нагло себя ведут», — констатирует подписчица видео с кадрами ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала, очевидцы рассказали о двух авариях вблизи ТРЦ «Галерея», еще одна произошла на перекрестке Невского и Лиговского проспектов. Плюс неработающий светофор, все это вызвало пробку в Центральном районе.