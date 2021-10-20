Две аварии замечены возле ТРЦ «Галерея» и еще одна произошла на перекрестке двух проспектов

Три ДТП и неработащий светофор расстраивают водителей ночного города. Фото: Скрин группы во "ВКонтакте" «ДТП и ЧП Петербург»

Три ДТП и неработащий светофор расстраивают водителей ночного города. Фото: Скрин группы во "ВКонтакте" «ДТП и ЧП Петербург»

В Центральном районе Петербурга очевидцы сообщают сразу от трех ДТП. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург».

На Лиговском проспекте у ТРЦ «Галерея» произошли две аварии, сообщает водитель, который выложил в соцсети видео с регистратора. На перекрестке проспектов Лиговский и Невский еще одна авария. Ко всему не работает светофор, сообщают очевидцы.

«В Питере дождь — это катастрофа на дорогах, светофоры сразу тонут и отключаются», — сетует подписчик группы во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербург». «Сегодня полгорода без светофора», — подтверждает второй пользователь соцсети. «Да, сегодня что-то вообще, город хорошо стоял», — следует из следующего комментария.

Люди также жалеют участников ДТП, которым предстоит долгая ночь в ожидании ГАИ и тех, кто вынужден стоять в пробках.

Ранее gazeta.spb.ru писала, на Ключевой улице возле Макдональдса сбили человека, водитель скрылся с места.