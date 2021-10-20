На Ключевой улице возле Макдональдса сбили человека

Скорая приехала в течение пяти мину, пострадавшего увезли в медучреждение. Фото: скрин «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Скорая приехала в течение пяти мину, пострадавшего увезли в медучреждение. Фото: скрин «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Водитель исчез с места, в то время, когда скорая забирала пострадавшего. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург».

Недалеко от Макдональдса на Ключевой улице, 6 автомобиль сбил человека. Скорая помощь приехала через 5 минут, пострадавший был госпитализирован. Очевидцы сообщают, что водитель, сбивший человека, исчез в неизвестном направлении.

Возможно причиной ДТП в Калининском районе стали неблагоприятные погодные условия, плохая видимость из-за дождя в темное время суток.

Ранее gazeta.spb.ru писала, вечером 20 октября в Центральном районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. Инцидент произошел перед мостом Александра Невского. О пострадавших информации не поступало.