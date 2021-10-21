В Роспотребнадзоре рассказали, сколько еще будет расти заболеваемость коронавирусом

С начала пандемии в России выявлено 8 094 825 случаев коронавируса в 85 регионах. Фото: unsplash

С начала пандемии в России выявлено 8 094 825 случаев коронавируса в 85 регионах. Фото: unsplash

Доктор медицинских наук заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что в России рост заболеваемости коронавирусом может продолжаться до того момента, пока у россиян не будет сформирован необходимый уровень коллективного иммунитета.

Она отметила, что конкретные сроки назвать сложно, сообщает ТАСС. По ее словам, эксперты надеются увидеть результаты увеличения числа вакцинированных и введения ограничительных мер в ноябре.

С начала пандемии в России выявлено 8 094 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биолог оценил, насколько опасен новый штамм COVID-19 из Британии. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо выяснить, насколько тяжелее будет протекать заболевание, вызванное новым штаммом.