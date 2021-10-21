В Петербурге к работе приступила Кинокомиссия

На базе Института культурных программ в Санкт-Петербурге в формате «единого окна» для кинопроизводителей начала работать Кинокомиссия. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре города.

В Северной столице начинает работать Кинокомиссия. В ее задачи будет входить содействие по согласованию и проведению кино- и видеосъемок на территории города, оказание информационной и консультационной помощи.

На территории города за последние 10 лет снято более 1200 фильмов, среди которых: «Тайны следствия», «Екатерина Великая», «Союз спасения», «Мажор», «Девятаев», «Дылда», «Серебряные коньки», «Шерлок Холмс в России».

В 2022 году в бюджете города будут предусмотрены средства, которые возместят затраты на производство фильмов. Так, при финансовой поддержке Петербурга снято 119 фильмов на общую сумму более 700 млн рублей за последние 10 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что фильм «Вызов», отснятый на МКС, окупит свой бюджет в прокате. Так считает режиссер Клим Шипенко.