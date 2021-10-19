Режиссер Шипенко считает, что снятый в космосе фильм «Вызов» окупит свой бюджет

Режиссер Шипенко считает, что снятый в космосе фильм &#171;Вызов&#187; окупит свой бюджет
Режиссер уверен, что фильм окупится. Фото: скриншот Instagram

Режиссер Клим Шипенко, отснявший на МКС 30 часов материала для фильма «Вызов», считает, что кинолента сможет окупить в прокате свой бюджет.

Шипенко рассказал на пресс-конференции ТАСС, что на Международной космической станции отсняли порядка 30 терабайт материала, это около 30 часов. Из этого в фильм войдут всего 25-30 минут. На камеру засняли виды Земли из космоса, чтобы минимизировать количество графики в фильме.

Он подчеркнул, что кино в целом «способно зарабатывать большие деньги». Режиссер уверен, что фильм окупится, поскольку интерес к нему проявляют зрители со всего мира.

«Мне кажется, что кино, если оно выходит на международный уровень, может окупить бюджет», — заявил Шипенко.

Работа над фильмом завершится примерно в конце 2022 года, дата премьеры пока не назначена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актриса Пересильд рассказала о возвращении с МКС.

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