Актриса Пересильд рассказала о возвращении с МКС

Российская актриса Юлия Пересильд вернулась сегодня, 17 октября, с МКС и поделилась, что она чувствует после возвращения на Землю. Так, девушка призналась, что ей немного грустно, так как ей не хотелось расставаться с космосом.

Она отметила, что возвращение на Землю прошло успешно. «Киноэкипаж» вместе с ней, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким хорошо приземлился. Актриса также похвалила Новицкого, потому что, по ее словам, с ним не страшно. Об этом сообщает «Первый канал».

Девушка призналась, что 12 дней ей казалось это много, однако сейчас не хотелось покидать МКС, так как понятно, что такое бывает один раз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корабль «Ю. А. Гагарин» вместе с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлия Пересильд и режиссером Климом Шипенко приземлился в степи Казахстана.