В России выявили случаи дельта-штамма коронавируса AY.4.2

В России выявили случаи дельта-штамма коронавируса AY.4.2
Разновидность дельта-штамма коронавируса AY.4.2 была отмечена в России, пока в единичных случаях. Фото: unsplash

Разновидность дельта-штамма коронавируса AY.4.2 была отмечена в России, пока в единичных случаях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

В Россию начинает проникать новый дельта-штамма коронавируса AY.4.2. Учены Камиль Хафизов уточнил, что новая мутация одна из ответвленных линий «дельты». Вероятно, новый дельта-штамм имеет преимущество перед исходной и остальными версиями вируса, но насколько мутация заразнее, утверждать пока сложно.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что в стране распространяется новый вариант штамма «дельта» AY.4.2. Это произошло буквально накануне. Роспотребнадзор допустил, что эта новая разновидность «дельты» может привести к очередному всплеску заболеваемости, и помочь в борьбе с этим может только активная вакцинация населения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России рост заболеваемости коронавирусом может продолжаться до того момента, пока у россиян не будет сформирован необходимый уровень коллективного иммунитета. Об этом рассказала специалист.

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