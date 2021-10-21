Неизвестный сообщил о взрыве железнодорожного вокзала в Тихвине

Поступило сообщение, что в Тихвинском районе на железнодорожной станции произойдет взрыв. Фото: "Яндекс.Карты"

Поступило сообщение, что в Тихвинском районе на железнодорожной станции произойдет взрыв. Фото: "Яндекс.Карты"

В Дежурную часть ГУ МВД около 17 часов через экстренную службу 20 октября поступило сообщение от неизвестного, что в Тихвинском районе на железнодорожной станции произойдет взрыв. Как стало извеcтно Gazeta.Spb, неизвестный сообщил о двух подозрительных мужчинах с двумя большими сумками.

С прибытием следственно-оперативной группы было выяснено, что сообщение было ложным. В городе Тихвине у своего дома 39 1А микрорайона был задержан подозреваемый в совершении звонка и сообщении о взрыве на вокзале. Им оказался мужчина 1974 года рождения.

Подозреваемый мужчина был задержан на основании статьи » Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 октября на Киевской улице Петербурга был обнаружен подозрительный автомобиль.