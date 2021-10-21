Неизвестный сообщил о взрыве железнодорожного вокзала в Тихвине

Неизвестный сообщил о взрыве железнодорожного вокзала в Тихвине
Поступило сообщение, что в Тихвинском районе на железнодорожной станции произойдет взрыв. Фото: "Яндекс.Карты"

В Дежурную часть ГУ МВД около 17 часов через экстренную службу 20 октября поступило сообщение от неизвестного, что в Тихвинском районе на железнодорожной станции произойдет взрыв. Как стало извеcтно Gazeta.Spb, неизвестный сообщил о двух подозрительных мужчинах с двумя большими сумками.

С прибытием следственно-оперативной группы было выяснено, что сообщение было ложным. В городе Тихвине у своего дома 39 1А микрорайона был задержан подозреваемый в совершении звонка и сообщении о взрыве на вокзале. Им оказался мужчина 1974 года рождения.

Подозреваемый мужчина был задержан на основании статьи » Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 октября на Киевской улице Петербурга был обнаружен подозрительный автомобиль.

взрыв железнодорожные пути заведомо ложное сообщение об акте терроризма ленобласть новости СПб Тихвинский район


 

Новости партнеров
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
"Мракобесие и средневековье": Жириновский заступился за учительницу из Петербурга, которой пришлось уволиться из-за секс-блога
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный сообщил о взрыве железнодорожного вокзала в Тихвине
Приставы взыскали с 200 жителей Петербурга миллион рублей за нанесение побоев
Агрессивный наркоман в Петербурге напал на фельдшеров скорой
Раскритиковавший QR-коды петербургский ресторатор Затуливетров переезжает в Кению
В Петергофе пенсионер чуть не зарезал свою жену
В России выявили случаи дельта-штамма коронавируса AY.4.2
Пьяные посиделки на улице Бутлерова закончились ножевым ранением
Пожар охватил бытовку на Приморском шоссе