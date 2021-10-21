Отрезал голову и выпотрошил деда: во Франции задержали подозреваемого в зверском убийстве

Во Франции задержали мужчину, который подозревается в обезглавливании своего дед. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник, близкий к следствию.

В среду в коммуне Боллен было найдено тело обезглавленного мужчины, у которого были извлечены внутренности.

Подозреваемого искали 86 правоохранителей и несколько кинологов.

В среду вечером его удалось задержать в городе Сен-Поль-Труа-Шато. Мужчина настойчиво стучал в дверь одного из жильцов. Тот посчитал его поведение странным и вызвал жандармов.

По словам прокурора, подозреваемый принадлежит кругу семьи убитого. Источник, близкий к следствию, рассказал, что это был его внук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина, работающий контролером в одном из городских автопарков, был задержан по подозрению в совершении заказа на убийство своей экс-жены. Задержание произошло во время передачи денег «исполнителю» заказа.