Собчак на допросе по летальному ДТП не стала подписывать бумаги о неразглашении и не предоставила документы о травмах

Телеведущая Ксения Собчак в среду, 20 октября, приехала на допрос в Сочи в рамках расследования дела о смертельном ДТП с автомобилем, в котором находилась звезда. Однако в ходе беседы с журналисткой у правоохранителей возникли сложности.
По информации пресс-службы регионального МВД, Ксения Собчак не смогла предоставить следователям документы, подтверждающие, что она обращалась к медикам с полученными в результате аварии травами. Следователь пытался выяснить характер и тяжесть повреждений, но телеведущая заявила, что не имеет при себе врачебного заключения. Она также добавила, что «в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться».
Кроме того, в ходе беседы Ксению предупредили об ответственности за препятствование ходу расследования и недопустимости разглашения данных, но телеведущая подписывать бумаги о сохранении тайны следствия отказалась. Тем не менее, свидетелей аварии, в число которых входит Собчак, ждут дальнейшие следственные действия. Журналистку предупредили, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее примут меры процессуального принуждения.
По словам самой Собчак, беседа с правоохранителями в Сочи ничем не отличалась от допроса в Москве — ей задавали одни и те же вопросы.
Напомним, что трагическое ДТП с участием телеведущей произошло 9 октября. «Мерседес», в котором находилась звезда, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». В результате 35-летняя пассажирка второго автомобиля скончалась, а в отношении водителя, спровоцировавшего аварию, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности). Мужчина признал вину и находится под домашним арестом.