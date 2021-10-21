Собчак на допросе по летальному ДТП не стала подписывать бумаги о неразглашении и не предоставила документы о травмах

Телеведущая Ксения Собчак в среду, 20 октября, приехала на допрос в Сочи в рамках расследования дела о смертельном ДТП с автомобилем, в котором находилась звезда. Однако в ходе беседы с журналисткой у правоохранителей возникли сложности.

По информации пресс-службы регионального МВД, Ксения Собчак не смогла предоставить следователям документы, подтверждающие, что она обращалась к медикам с полученными в результате аварии травами. Следователь пытался выяснить характер и тяжесть повреждений, но телеведущая заявила, что не имеет при себе врачебного заключения. Она также добавила, что «в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться».

Кроме того, в ходе беседы Ксению предупредили об ответственности за препятствование ходу расследования и недопустимости разглашения данных, но телеведущая подписывать бумаги о сохранении тайны следствия отказалась. Тем не менее, свидетелей аварии, в число которых входит Собчак, ждут дальнейшие следственные действия. Журналистку предупредили, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее примут меры процессуального принуждения.