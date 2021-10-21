Экс-участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий скончался после операции

Дмитрий Галицкий умер в возрасте 65 лет. Фото: "ДДТ клуб" "ВКонтакте"

Дмитрий Галицкий умер в возрасте 65 лет. Фото: "ДДТ клуб" "ВКонтакте"

В возрасте 65 лет скончался калужский музыкант, экс-участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий. Смерть наступила после операции.

Музыканта не стало вечером в среду, 20 октября, после операции на поджелудочной железе, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на организатора концертов группы Галицкого.

«К сожалению, врачи не смогли поднять его, и Галицкий умер», — сказала организатор концертов», — заявил организатор.

Дмитрий Галицкий был участником вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» и группы «ДДТ». Позже основал свою собственную группу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скончался российский журналист Дмитрий Казнин. Он умер на 48 году жизни от онкологического заболевания.