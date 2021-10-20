Скончался российский журналист Дмитрий Казнин

Скончался российский журналист Дмитрий Казнин
Журналист перенес несколько операций и циклов химиотерапии. Фото: скрин страницы в "Facebook" Дмитрия Казнина

Телеведущий умер на 48 году жизни от онкологического заболевания. Об этом сообщает РБК.

Дмитрию Казнину диагноз рак кишечника был поставлен в 2015 году. С тех пор журналист перенес несколько операций и циклов химиотерапии. Сообщается, что он работал на радио «Москва FM», «Сити FM» и других СМИ.

Мужчина боролся с онкологическим заболеванием на протяжении 6 лет, лечение проходил в Германии. Информация об уходе и жизни российского журналиста в виде некролога опубликована на сайте радиостанции «Москва FM».

В 2011 году Казнин стал лауреатом национальной премии «Радиомания» как лучший ведущий разговорного эфира. Он также известен, как ведущий утреннего шоу на радио «Встань москвичом». Родился в Тбилиси, учился в Кемеровском госуниверситете и в СПбГУ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, умер 74-летний актер Виктор Евграфов, известный по роли Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса.

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