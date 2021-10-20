Скончался актер, сыгравший Мориарти, Виктор Евграфов

Знаменитый актер Виктор Евграфов скончался на 74-ом году жизни. Он прежде всего известен по роли Мориарти в совестком фильме про Шерлока Холмса. Об этом сообщает киностудия «Самарафильм» на странице «ВКонтакте».

Актер умер из-за оторвавшегося тромба. Предположительно, его похороны состоятся на «Аллее актеров» самарского городского кладбища.

«Умер Виктор Иванович Евграфов — самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после «короны»…» — сообщает киностудия.

Виктор Евграфов — советский и российский актер театра и кино, каскадер, заслуженный артист Актер родился 10 сентября 1948 года в Куйбышеве. Он исполнил одну из главных ролей профессора Мориарти в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в минувшую субботу умер актер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Ташкентский. Ему было 84 года.