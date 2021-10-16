Скончался актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский

Умер актер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Ташкентский. Ему было 84 года.

О смерти актера сообщается на сайте Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн», где он преподавал. Причины смерти не уточняются.

В театре рассказали, что в 90-х годах Ташкентский набрал целую группу молодых талантов, многие из которых стали успешными актерами.

«Всю свою жизнь он щедро делился своим талантом, как и подобает истинному мастеру», — говорится в сообщении.

Борис Ташкентский (настоящая фамилия — Мурдахаев) родился 2 января 1937 года в Ташкенте в семье артистов. Его родители выступали в Государственном академическом театре оперы и балета имени Навои. После обучения в Ташкентском театральном университете он поехал в Москву на пробы в театр «Ромэн».

После успешной премьеры в спектакле «Цыганский характер» он вошел в состав труппы театра, а вскоре стал одним из ведущих артистов.

Также Ташкентский снимался в кино. Среди кинокартин, в которых он играл роли, были «Трефовой король», «Цыгану черт не страшен», «Люцерна», «Ошибка Оноре де Бальзака», «Цыганская клятва», «Чардаш Монти», «Будулай, которого не ждут» и прочих.