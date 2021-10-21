Территория у Федоровского городка в Пушкине откроется в конце октября

Работы по благоустройству возле Федоровского городка в Пушкинском районе Петербурга завершатся в ближайшее время.
Предполагаемая дата открытия — 27 октября, однако сроки могут быть немного скорректированы, сообщили телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству.
«На следующей неделе будет открытие», — заявили в комитете.
Проект благоустройства предусматривает восстановление исторической планировки сада на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отреставрируют исторический дом Утемана. Положительное заключение выдал Санкт-Петербургский Центр государственной экспертизы