Территория у Федоровского городка в Пушкине откроется в конце октября

Территория у Федоровского городка в Пушкине откроется в конце октября
Планируемая дата открытия — 27 октября. Фото: скрин Gppgle.Maps

Работы по благоустройству возле Федоровского городка в Пушкинском районе Петербурга завершатся в ближайшее время.

Предполагаемая дата открытия — 27 октября, однако сроки могут быть немного скорректированы, сообщили телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству.

«На следующей неделе будет открытие», — заявили в комитете.

Проект благоустройства предусматривает восстановление исторической планировки сада на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отреставрируют исторический дом Утемана. Положительное заключение выдал Санкт-Петербургский Центр государственной экспертизы

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