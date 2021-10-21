В Петербурге отреставрируют исторический дом Утемана

В Петербурге отреставрируют исторический дом Утемана
Объект культурного наследия «Дом Ф. В. Утемана» отреставрируют. Фото: ФАУ «Главгосэкспертиза России»

В Северной столице пройдут работы по сохранению дома Утемана, расположенного на набережной лейтенанта Шмидта.

Положительное заключение выдал Санкт-Петербургский Центр государственной экспертизы. Как сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России, специалисты отреставрируют здание, в частности предусмотрена реставрация парадной лестницы.

Здание было построено в 1720-1730-х годах по проекту неизвестного архитектора и часто меняло хозяев. Изначально оно предназначалось для придворного камергера В. И. Стрешнева. В конце XIX века здание купил человек, который и дал ему имя — предприниматель Франц Утеман. После революции там разместился интернат, затем — детский дом. А с 1957 года в особняке располагается детская музыкальная школа № 11.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге завершается 10-летняя реставрация фасада Казанского собора. В среду, 20 октября, состоялся осмотр финального этапа реставрации южного фасада здания.

новости СПб реставрация утемана


 

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