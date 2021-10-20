Завершается 10-летняя реставрация фасада Казанского собора: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге подходит к концу реставрация фасадов Казанского собора, которая велась с 2011 года.

В среду, 20 октября, состоялся осмотр финального этапа реставрации южного фасада Казанского собора. До 2015 года работы финансировались за счет федерального бюджета по линии Министерства культуры РФ. После — из городского бюджета.

По словам губернатора города Александра Беглова, реставрация таких сложных памятников, как Казанский собор, требует особых усилий и высокого мастерства. Градоначальник подчеркнул, что петербургские реставраторы справились с этой задачей, сообщили в администрации города.

Главным в реставрации была очистка фасадов, выложенных из туфа — пудостского камня, от загрязнений, мха и плесени. На них наносилось защитное покрытие.

На сегодняшний день отреставрированы северный, южный, западный и восточный фасады.

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