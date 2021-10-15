В Петербурге идет реставрация «Медного всадника»: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге идет реставрация &#171;Медного всадника&#187;: фоторепортаж Gazeta.SPb
Реставрация "Медного всадника" завершится до конца этого года. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге накануне начались работы по реставрации «Медного всадника» — памятника, посвященного основателю города Петру I. Работы проходят к 350-летию первого российского императора.

Реставрация «Медного всадника» завершится до конца этого года. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Реставрация «Медного всадника» завершится до конца этого года. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Сейчас рабочие возводят строительные леса по вокруг Медного всадника, по периметру уже возвели металлический забор. Планируется, что реставрация известного монумента завершится до конца этого года.

Реставрация «Медного всадника» завершится до конца этого года. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Реставрация «Медного всадника» завершится до конца этого года. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Реставраторам предстоит расчистить поверхности бронзовой скульптуры и провести дополнительный осмотр на предмет появления «бронзовой болезни». Также специалисты приведут в порядок Гром-камень — нужно расчистить и загерметизировать швы. Также будут отреставрированы отмостки.

Реставрация «Медного всадника» завершится до конца этого года. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Реставрация «Медного всадника» завершится до конца этого года. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В последний раз достопримечательность реставрировали 20 лет назад и пришло время сделать это еще раз, чтобы «Медный всадник» и дальше радовал горожан и туристов своей красотой.

Реставрация «Медного всадника» завершится до конца этого года. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Реставрация «Медного всадника» завершится до конца этого года. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Реставрация «Медного всадника» завершится до конца этого года. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скульптуру «Городовой» сняли с поста на Малой Конюшенной: фоторепортаж.

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