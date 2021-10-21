Тренер Татьяна Мишина сломала плечо на тренировке

Тренер Татьяна Мишина сломала плечо на тренировке
На завтра, в пятницу, 22 октября, запланировали детальное обследование. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина сломала плечо. Это произошло во время тренировки. Об этом рассказал ее муж, заслуженный тренер России Алексей Мишин.

Сейчас женщина находится дома. На завтра, в пятницу, 22 октября, запланировали детальное обследование. Об этом сообщает «Фонтанка».

67-летняя Татьяна Мишина — чемпионка СССР. Она работает с фигуристами Михаилом Колядой и Елизаветой Туктамышевой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга проводит проверку после стрельбы, которая прогремела рядом с Петровским колледжем. К инциденту могут быть причастны два молодых человека. О выстрелах в полицию сообщили в четверг, 21 октября. Стрельбу услышали у одного из домов по Охотничьему переулку. Прибывшие правоохранители задержали на месте двух учащихся колледжа, у одного из которых изъяли пистолет.

елизавета туктамышева перелом татьяна мишина травма тренировка фигурное катание


 

Новости партнеров
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
Кому нельзя ставить прививку: противопоказания к вакцинации
Кому нельзя ставить прививку: противопоказания к вакцинации
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тренер Татьяна Мишина сломала плечо на тренировке
Четыре петербургских вуза вошли в сотню лучших университетов мира
Путин сообщил, что вторую нитку «Северного потока 2» заполнят ...
Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19
Петербургские сады и парки закрыли для посещения из-за шторма
В Петербурге за сутки госпитализировали почти 600 пациентов с ковидом
В Петербурге появятся студенческие антиковидные дружины
Предприниматели Петербурга рассказали о минусах QR-кодов