Тренер Татьяна Мишина сломала плечо на тренировке

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина сломала плечо. Это произошло во время тренировки. Об этом рассказал ее муж, заслуженный тренер России Алексей Мишин.

Сейчас женщина находится дома. На завтра, в пятницу, 22 октября, запланировали детальное обследование. Об этом сообщает «Фонтанка».

67-летняя Татьяна Мишина — чемпионка СССР. Она работает с фигуристами Михаилом Колядой и Елизаветой Туктамышевой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга проводит проверку после стрельбы, которая прогремела рядом с Петровским колледжем. К инциденту могут быть причастны два молодых человека. О выстрелах в полицию сообщили в четверг, 21 октября. Стрельбу услышали у одного из домов по Охотничьему переулку. Прибывшие правоохранители задержали на месте двух учащихся колледжа, у одного из которых изъяли пистолет.