Песков: для регистрации вакцины «Спутник V» в Европе остались технические формальности

Песков: для регистрации вакцины «Спутник V» в Европе остались технические формальности
В Кремле уверены, что российская вакцина от ковида совсем скоро получит европейскую регистрацию. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о текущем положении регистрации «Спутника V» в Европе.

Песков отметил, что Евросоюзе говорят, что им передали неполный пакет документов. Сейчас российская сторона пытается понять, чего конкретно не хватает. Так, специалисты из Минздрава и РФПИ займутся устранением ошибок в ближайшее время,добавил пресс-секретарь. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Кремле уверены, что российская вакцина от ковида совсем скоро получит европейскую регистрацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от ковида, потому что считает, что любое навязанное решение можно обойти. При этом в России обязательная прививка возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактической вакцинации.

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