Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19

Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19
Свое отношение к обязательной вакцинации президент России Владимир Путин высказал в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Фото: сайт Президента России
Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от ковида, потому что считает, что любое навязанное решение можно обойти.
При этом в России обязательная прививка возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактической вакцинации, отметил Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Свое отношение к обязательной вакцинации глава России высказал в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что примеры истории позволяют утверждать, что революция — не путь выхода из кризиса, а путь на его усугубление. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. В ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин отметил, что наступила «эпоха грандиозных перемен», человечество столкнулось с невиданными вызовами и цивилизационном кризисом.
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