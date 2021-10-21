Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от ковида, потому что считает, что любое навязанное решение можно обойти.

При этом в России обязательная прививка возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактической вакцинации, отметил Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Свое отношение к обязательной вакцинации глава России высказал в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».