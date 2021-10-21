Путин: революция — не выход из кризиса

Глава государства в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Фото: kremlin.ru

Глава государства в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Фото: kremlin.ru

Примеры истории позволяют утверждать, что революция — не путь выхода из кризиса, а путь на его усугубление. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Об этом стало известно сегодня, 21 октября. В ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин отметил, что наступила «эпоха грандиозных перемен», человечество столкнулось с невиданными вызовами и цивилизационном кризисом.

Российский лидер также вспомнил революционные потрясения 1917 года, которые «привели к срыву, к распаду великой страны».

«Ни одна революция не стоила того урона, которая она принесла человечеству», — приводят слова президента «РИА Новости».

Кроме того, по словам Путина, нынешнее состояние мира является продуктом неудачи «холодной войны». И подчеркнул, инфекция — это лишь повод, а причины социального недовольства кроются гораздо глубже.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее решение было принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков раскрыл график Путина в нерабочие дни.