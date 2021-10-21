Эксперт: высокая смертность от ковида в РФ обусловлена поздним обращением за медпомощью

Большой вклад в отрицательные показатели внесли те, кто сомневался в необходимости и эффективности прививки. Фото: Pixabay

Большой вклад в отрицательные показатели внесли те, кто сомневался в необходимости и эффективности прививки. Фото: Pixabay

Высокая смертность от ковида в России объясняется поздним обращением пациентов за медпомощью и долгим началом терапии. Об этом заявила сотрудник Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она уверена, ситуация с ковидом на данный момент в России очень напряженная. Рост заболеваемости был ожидаем, связан с начало осени, окончанием периода отпусков и каникул, маленькой долей вакцинированного населения, объясняет эксперт. Об этом сообщает ТАСС.

Большой вклад в отрицательные показатели внесли те, кто сомневался в необходимости и эффективности прививки, а также применяемых для лечения методов, которые дают хорошие результаты при назначении с первых дней заболевания, уверена Руженцова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Института имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему заболевают люди с липовыми сертификатами о прививке от ковида.