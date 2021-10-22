Ольга Бузова из-за локдауна перенесла сольный концерт

Певица и телеведущая Ольга Бузова из-за новых новых коронавирусных ограничений в Москве и Подмосковье объявила о переносе своего сольника. Теперь ее концертного шоу «Вот она я» состоится в 2022 год.
Девушка отметила, что хочет, чтобы шоу поклонники вместе с ней пели их любимые песни и вместе переживали все эмоции. Певица отметила, что не хотела бы, чтобы им мешали медицинские маски при этом. Бузова высказалась, что не будет подвергать поклонников опасности, поэтому и принимает такое непростое решение. Об этом сообщается на ее странице в Instagram.
В комментариях девушку поддержала певица Ирина Дубцова и рассказала, что относительно недавно у нее тоже из-за коронавируса отменили концерт в «Крокусе». Отмена произошла за два дня до выступления. Грустный смайлик Бузовой кинула блогер Карина Кросс.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Ольга Бузова рассказала, как ей удается есть и не толстеть.