Ольга Бузова из-за локдауна перенесла сольный концерт

Ольга Бузова из-за локдауна перенесла сольный концерт
В комментариях Ольгу Бузову поддержала певица Ирина Дубцова. Фото: скрин https://www.instagram.com/buzova86
Певица и телеведущая Ольга Бузова из-за новых новых коронавирусных ограничений в Москве и Подмосковье объявила о переносе своего сольника. Теперь ее концертного шоу «Вот она я» состоится в 2022 год.

Девушка отметила, что хочет, чтобы шоу поклонники вместе с ней пели их любимые песни и вместе переживали все эмоции. Певица отметила, что не хотела бы, чтобы им мешали медицинские маски при этом. Бузова высказалась, что не будет подвергать поклонников опасности, поэтому и принимает такое непростое решение. Об этом сообщается на ее странице в Instagram.

В комментариях девушку поддержала певица Ирина Дубцова и рассказала, что относительно недавно у нее тоже из-за коронавируса отменили концерт в «Крокусе». Отмена произошла за два дня до выступления. Грустный смайлик Бузовой кинула блогер Карина Кросс.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Ольга Бузова рассказала, как ей удается есть и не толстеть.

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