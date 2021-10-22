В Роспотребнадзоре раскрыли пожизненный медотвод к вакцинации от COVID

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Единственным пожизненным медотводом к вакцинации от COVID-19 может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, к числу таких реакций относятся анафилактический шок, отек Квинке, судороги и температура тела выше 40 градусов. Другие противопоказания являются временными.

Как сообщил ТАСС, медицинский специалист посоветовала гражданам с медотводом к вакцинации особо тщательно соблюдать все противокоронавирусные меры.

Напомним, также вакцинацию против коронавирусной инфекции российскими препаратами пока не делают несовершеннолетним гражданам России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав РФ перечислил показания для медотвода от вакцинации против коронавируса.