Спасатели почти 40 раз выезжали на устранение последствий шторма в Петербурге

Штормовой ветер валит деревья в Петербурге. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Штормовой ветер валит деревья в Петербурге. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Спасатели Петербурга за минувшую ночь и утро совершили 39 выездов для устранения последствий непогоды.

Об этом стало известно в пятницу, 22 октября. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений города выезжали на места, где возникла угроза падения деревьев, металлических конструкций и обрыва проводов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 17 выездов касались угрозы падения деревьев, 17 — угрозы падения слабо закрепленных металлических конструкций, пять — обрыву проводов.

Работы по устранению последствий непогоды продолжаются.

Спасатели призывают горожан и гостей города соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штормовой ветер валит деревья на припаркованные авто в Петербурге.