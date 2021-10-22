Спасатели почти 40 раз выезжали на устранение последствий шторма в Петербурге

Спасатели почти 40 раз выезжали на устранение последствий шторма в Петербурге
Штормовой ветер валит деревья в Петербурге. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Спасатели Петербурга за минувшую ночь и утро совершили 39 выездов для устранения последствий непогоды.

Об этом стало известно в пятницу, 22 октября. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений города выезжали на места, где возникла угроза падения деревьев, металлических конструкций и обрыва проводов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 17 выездов касались угрозы падения деревьев, 17 — угрозы падения слабо закрепленных металлических конструкций, пять — обрыву проводов.

Работы по устранению последствий непогоды продолжаются.

Спасатели призывают горожан и гостей города соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штормовой ветер валит деревья на припаркованные авто в Петербурге.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу непогода новости СПб


 

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