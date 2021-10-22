Спасатели почти 40 раз выезжали на устранение последствий шторма в Петербурге

Спасатели Петербурга за минувшую ночь и утро совершили 39 выездов для устранения последствий непогоды.
Об этом стало известно в пятницу, 22 октября. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений города выезжали на места, где возникла угроза падения деревьев, металлических конструкций и обрыва проводов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 17 выездов касались угрозы падения деревьев, 17 — угрозы падения слабо закрепленных металлических конструкций, пять — обрыву проводов.
Работы по устранению последствий непогоды продолжаются.
Спасатели призывают горожан и гостей города соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штормовой ветер валит деревья на припаркованные авто в Петербурге.