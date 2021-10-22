В Ленобласти усиляют работу экстренных служб из-за урагана

В Ленинградской области решили усилить работу экстренных служб, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Работу экстренных служб усилили для быстрой ликвидации возможных последствий ураганного ветра в Ленобласти.
Сводную группировку единой системы предупреждения и ликвидации ЧС увеличили до 4,1 тысячи человек и 1,4 тысячи единиц техники. От МЧС среди них 245 человек и 79 единиц техники.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели почти 40 раз выезжали на устранение последствий шторма в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 17 выездов касались угрозы падения деревьев, 17 — угрозы падения слабо закрепленных металлических конструкций, пять — обрыву проводов. Работы по устранению последствий непогоды продолжаются.