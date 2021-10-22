В Ленобласти усиляют работу экстренных служб из-за урагана

В Ленобласти усиляют работу экстренных служб из-за урагана
Работу экстренных служб усилили для быстрой ликвидации возможных последствий ураганного ветра в Ленобласти. Фото: Дорожный комитет Ленинградской области и ГКУ «Ленавтодор»

В Ленинградской области решили усилить работу экстренных служб, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Работу экстренных служб усилили для быстрой ликвидации возможных последствий ураганного ветра в Ленобласти.

Сводную группировку единой системы предупреждения и ликвидации ЧС увеличили до 4,1 тысячи человек и 1,4 тысячи единиц техники. От МЧС среди них 245 человек и 79 единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели почти 40 раз выезжали на устранение последствий шторма в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 17 выездов касались угрозы падения деревьев, 17 — угрозы падения слабо закрепленных металлических конструкций, пять — обрыву проводов. Работы по устранению последствий непогоды продолжаются.

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