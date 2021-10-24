Неужели это подруга? Неизвестные слили интимные снимки Селены Гомес

Неужели это подруга? Неизвестные слили интимные снимки Селены Гомес
Селена Гомес оказалась в центре скандала. Фото: скриншот Instagram

Поклонники не верят, что в случившемся виноваты хакеры, и винят во всем знакомую певицы.

Американская певица Селена Гомес не по своей воле оказалась в центре скандала. В очередной раз неизвестные слили интимные фотографии звезды в Интернет – на них видна голая грудь девушки. Поклонники уверены, что в случившемся виноваты не хакеры, как это обычно бывает, а подруга Гомес – хореограф Анна Колинз.

Известно, что в Сети распространили сразу несколько пикантных фотографий и видеозаписей. Есть ролик, на котором знаменитая певица загорает у бассейна с оголенной грудью. На другом Гомес лежит в кровати вместе со своей подругой Колинз – на звезде снова нет одежды, но самые интимные части тела прикрыты руками. На всех кадрах заметно, что артистка чувствует себя раскованно и не стесняется. Видимо, она очень доверяла человеку, который делал подобные кадры.

Гомес могла предать ее подруга. Фото: скриншот соцсети

Фанаты убеждены, что автором снимков и видео является Анна. Они не понимают, для чего хореограф делала их и по какой причине они оказались в Интернете. Под постами Коллинз можно найти множество комментариев, касающихся скандала.

«Это всё твоя вина!»

— пишут пользователи один за другим.

Другие же полагают, что вины Анны нет и кадры могли попасть в Сеть после взлома iCloud. Вот только далеко не всем такая версия кажется правдоподобной, ведь в Интернет угодили только фотографии Гомес. Поступок Анны назвали предательством, сама Гомес старается никак не реагировать на происходящее.

Преданные поклонники певицы, тем временем, делают все, чтобы предотвратить распространение интимных кадров. Они жалуются в поддержку соцсетей, куда выкладывают скрины, а также выкладывают как можно больше обычных фотографий звезды, пытаясь запутать хейтеров.

Напоминаем, что Гомес не первый раз оказалась в центре подобного скандала – в 2014 году пользователи уже видели несколько пикантных снимков звезды. Судя по всему, тогда она делала их самостоятельно на свой телефон, и кто-то взломал его.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дава разозлился на Бузову и слил их интимную переписку.

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