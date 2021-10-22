В Белоруссии отменили масочный режим

Однако Лукашенко высказал мнение против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции и штрафов за не ношение защитных масок. Фото: Pixabay

Однако Лукашенко высказал мнение против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции и штрафов за не ношение защитных масок. Фото: Pixabay

Минздрав Белоруссии отменил обязательное требование о масочном режиме для физических лиц в республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

Минздрав Белоруссии ввел ношение защитных масок в качестве антиковидных мер 9 октября этого года. Кроме того, была установлена социальная дистанция в общественных местах. 18 октября ведомство утвердило постановление о приостановлении оказания плановой медицинской помощи населению в поликлиниках страны.

Однако глава республики высказал мнение против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции и штрафов за неношение защитных масок. Лукашенко потребовал отменить постановление о приостановлении медпомощи в поликлиниках.

Президент Белоруссии уверен, что бороться с распространением заболевания нужно с осознания каждого личной ответственности перед друг другом. Принудительные же меры – это не выход, «каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным», заявил глава страны.

Исключение составляют автомобили личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Белоруссии. Кроме того, ковидные требования распространяются в организациях при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции 1-1,5 метра.

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