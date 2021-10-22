В Ленобласти за сутки COVID подхватили 318 человек

В Ленобласти за сутки COVID подхватили 318 человек
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировано еще 318 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 22 октября. За все время с начала пандемии коронавирусом заразились 75 238 человек.

За минувшие сутки также зафиксировали 279 случаев выздоровления. Число летальных случаев за сутки составило семь, всего от последствий коронавируса скончались 2 524 человека.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 35 месте. Петербург находится на втором — 3 233 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 8 166 человек. Третье место у Подмосковья — 2 428 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области усилят проверки масочного режима, а также оценят подготовку предприятий к QR-кодам. Часть новых антикоронавирусных мер уже вступила в силу, а часть, как, например, QR-коды, вступят в силу с 15 ноября.

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