Упавшее в шторм дерево раздавило машину в Сестрорецке

Сильный ветер продолжает бушевать на территории Петербурга и окрестностей. Очевидцы сообщили об очередном упавшем дереве.

Об этом жители Сестрорецка сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Жертвой ураганного ветра стала черная иномарка, на которую свалилась крупная ель. Это произошло на улице Андреева.

Машина получила серьезные повреждения, дерево буквально раздавило автомобиль. Кроме того, упавшая ель полностью перекрыло дорогу. Был ли кто-нибудь в иномарке, не сообщается.

На данный момент скорость ветра на территории Петербурга составляет 16 м/с. В Кронштадте зафиксированы порывы ветре до 24 м/с. А в акватории Финского залива ветер разогнался до ураганной отметки в 33 м/с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночной шторм повалил четыре десятка деревьев в Петербурге. Самый сильный урон ураган нанес Пушкинскому району, где не выстояли 16 деревьев.