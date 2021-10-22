В Петербурге специалисты Комитета по транспорту обучаются управлению конфликтами

В Петербурге специалисты Комитета по транспорту обучаются управлению конфликтами
На занятиях специалистов обучат управлять конфликтами, а также основам самообороны. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В связи с частым нападением автовладельцев на пеших инструкторов были введены курсы для сотрудников Управления по выявлению правонарушений Комитета по транспорту. На занятиях специалистов обучат управлять конфликтами, а также основам самообороны. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Специалистов Управления по выявлению правонарушений на специальных курсах будут обучать обороняться и решать конфликтные ситуации максимально эффективно.

Обучение состоит из теоретических и практических занятий. На лекциях инспекторам рассказывают про приемы коммуникации в острых конфликтных ситуациях, после чего они выполняют упражнения, направленные на формирование психологической готовности. На практическом занятии они отрабатывают навыки самообороны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за остановками и стоянками автотранспорта у торгового комплекса «Галерея» в центре Петербурга теперь будут смотреть еще внимательнее. Комитет по транспорту решил усилить контроль и установил дополнительные дорожные знаки, но водители автобусов все равно испытывают трудности при подъезде к остановкам.

Городской комитет по транспорту новости СПб обучение правонарушения


 

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