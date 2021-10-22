В Пушкине и Шушарах открылись новые площадки для прогулок

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пушкинском районе завершены работы над двумя новым местами для граждан. Одно из которых находится в Шушарах, а другое — в самом Пушкине. об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербурга.

В Шушарах готов к приему посетителей сквер Николая Ивасюка, который носит имя бывшего председателя совхоза «Шушары», ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивасюка. Территория этого общественного пространства была выбрана по результатам голосования жителей. В соответствии с пожеланиями в сквере были установлены качели, около 20 скамеек, а также шесть садовых диванов. В сквере есть фонтан, голубые ели, сирень и спирея. Для велосипедистов предусмотрены велопарковки.

В Пушкине завершили второй этап восстановления Фермского сада вокруг Федоровского городка. В саду посадили деревья и разбили цветники. Также привели в порядок дворы, прилегающие к историческому комплексу. Зеленой территории на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги вернули историческую планировку, организовали прогулочные зоны, очистили пруд «Ковш» и отремонтировали восточную часть участка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работы по благоустройству возле Федоровского городка в Пушкинском районе Петербурга завершатся в ближайшее время. Предполагалось, что территория будет открыта 27 октября, но также уточнялось, что сроки могут быть скорректированы.