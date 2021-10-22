Дрозденко усиливает ковид-контроль в Ленобласти

По словам губернатора Ленобласти, люди массово начали бронировать отели и заказывать билеты в нерабочие из-за ковида дни. Фото: Baltphoto

По словам губернатора Ленобласти, люди массово начали бронировать отели и заказывать билеты в нерабочие из-за ковида дни. Фото: Baltphoto

Россияне решили использовать антиковидные каникулы для отдыха и начали бронировать билеты и отели. Об этом сообщает «Online47».

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года, которые были введены из-за ухудшения COVID-ситуации в стране могут привести к большому наплыву туристов в Петербург и Ленобласть. Об этом говорит тот факт, что люди массово начали бронировать отели и заказывать билеты.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, какие меры будут приняты, чтобы остановить распространение коронавируса. В частности, речь пойдет о делении когда-то гостеприимного региона на зоны: красную, желтую и зеленую.

Ранее Дрозденко уже подписал постановление с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Так, с 15 ноября введут QR-коды и обязательную вакцинацию для ряда граждан. Теперь антиковидные меры скорректируют в связи с предстоящим наплывом путешественников.

«В регионе проживает порядка 1,9 млн человек – это состоявшийся социум. Но на время нерабочих дней к нам поедут из других регионов – из Петербурга, Новгорода, Пскова и даже Москвы», — рассказал губернатор.

По его словам, для региона такие «каникулы» — «очень большое напряжение». Ожидается, что большая нагрузка придется на пригородную зону, которая уже признана «красной» зоной из-за высокого уровня заболевания.

Поэтому новые ковидные ограничения начнут действовать не с 15 ноября, как планировалось. В «красной зоне» меры вступят в силу на две недели раньше с 30 октября.

Локдауна в Ленобласти не будет, однако в «красной зоне» все массовые мероприятия и точки общепита доступны для посещений по QR-кодам или ПЦР-тестам с отрицательными показателями.

«В «желтой» и «зеленой» зонах ковидные правила не вводятся, но по всему региону будут идти проверки. Если «летучие отряды» зафиксируют нарушения, то будут приняты меры влоть до приостановки работы, отмечает Дрозденко.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, Минздрав Белоруссии отменил требование о соблюдении масочного режима для физических лиц в общественных местах. Президент республики считает, что соблюдение антиковидных мер – это результат личной ответственности каждого, в том числе и за свою судьбу тоже.