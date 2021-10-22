В Горелово загорелся дом

В Горелово загорелся дом
В пожаре никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Происшествие произошло в Красносельском районе Северной столицы.

Накануне в 11 часов вечера поступила информация о пожаре по адресу: Горелово, улица Кирова, д. 6/15. Там загорелся одноэтажный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Огонь потушили в 23:42.

В пожаре никто не пострадал.

В тушении огня участвовали 17 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на обгоревшую крышу Доходного дома Чубакова неделю назад положили временную кровлю, которая совсем не спасает жителей от питерской непогоды. В среду город посетили мощные ливни и ветра, которые продолжают хозяйничать в Петербурге снова и снова. В итоге жители жалуются на затопленные и полуразрушенные квартиры. Один из пострадавших в своем Instagram наглядно показал, что происходит в доме сейчас после дождей.

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