В Выборгском районе без электричества остались несколько поселений

Ураган «Хендрик» затопил Выборг и Сетрорецк. Фото: скрин группы во "ВКонтакте" "Интересные события в Выборге"

Ураган «Хендрик» затопил Выборг и Сетрорецк. Фото: скрин группы во "ВКонтакте" "Интересные события в Выборге"

Из-за разбушевавшейся непогоды без света и воды остались Советский и Высоцк. Об этом сообщает «47news».

В двух поселках Выборгского района Ленобласти из-за шторма нет электричества и нарушено водоснабжение. 22 октября около 12 часов на линию электропередач сильный вечер свалил дерево, которое стало причиной аварии.

В поселке Высоцк проживает 3 тыс. человек, которые сетуют, что остались без света и вынуждены ходить с фонариками. Ситуацию усугубляет отсутствие водоснабжения, при этом на весь Выборгский район выделено две цистерны. Одна цистерна рассчитана на Красный холм, вторая — на Рощино.

Как стало известно, в полдень 22 октября посёлок Советский и город Высоцк остались без света, воды и тепла. Причиной аварии стало дерево, которое в непогоду упало на линию.

В это время глава Советского городского поселения Владислав Пак сообщил, в районе предприятия «Выборгская Лесопромышленная Корпорация» на провода упало дерево. По этой причине поселок остался обесточенным. Над устранением последствий аварии работала аварийная бригада энергетиков.

Ориентировочно электричество и вода должны были вернуться в поселки Высоцк и Советский 22 октября к 20:00 часам. Пока нет сообщений о восстановлении водоснабжения или возвращении света и тепла в населенные пункты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, ураган «Хендрик» обрушившийся на Петербург и Ленобласть принес с собой ливень и сильный ветер. Выборг и Сестрорецк затопило, ветер в 30 м/с повалил 72 дерева, до высоких отметок поднялся уровень воды.