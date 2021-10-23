В Ленинградском зоопарке звери прячутся от непогоды в здании

В Ленинградском зоопарке звери прячутся от непогоды в здании
Вольеры зоопарка построены таким образом, что даже сильному ветру невозможно повалить конструкции. Фото: Скрин из соцсети Instagram учреждения

Тропических животных перевели в помещения, а уличные прячутся в убежищах и домиках. Об этом сообщают «Невские Новости».

В ночь на 22 октября на Петербург обрушился ураган с ливнем и сильным ветром. Множество районов оказались подтопленными, деревья падали в том числе на автомобили. Питомцы Ленинградского зоопарка пережили непогоду спокойно. Об этом позаботились сотрудники учреждения.

«Ураган был не такой силы, чтобы животные начали нервничать и волноваться», — рассказала начальник отдела по связям со СМИ Елена Ситникова.

По ее словам, на территории зоопарка никто не пострадал, все деревья и даже ветки на месте. Тропических животных переселили в здание от разбушевавшейся стихии подальше. Другие звери в такие моменты пережидают непогоду в своих убежищах и домиках. Кроме того, Ситникова отметила, вольеры зоопарка построены таким образом, что даже сильному ветру невозможно повалить конструкции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, Ленинградский зоопарк празднует рождение детенышей патагонских мар. Новорожденные животные вместе с родителями обитают в павильоне «Тропический дом».

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В Ленинградском зоопарке звери прячутся от непогоды в здании
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