Студенты с инвалидностью Ленобласти получат губернаторскую стипендию

Студенты с инвалидностью Ленобласти получат губернаторскую стипендию
В этом году студенты-инвалиды Ленобласти будут ежемесячно получать именную стипендию в размере 5 тыс. рублей. Фото: unsplash

В этом году на именные стипендии претендуют 30 учащихся. Об этом сообщает «АБН».

Губернатор региона Александр Дрозденко утвердил распоряжение о начислении именной стипендии студентам-инвалидам. В этом году 30 молодых людей Ленобласти буду ежемесячно получать денежные средства в размере 5 тыс. рублей.

Отмечается, стипендию от главы Ленинградской области получают студенты-инвалиды с 2014 года. Ежемесячная стипендия распространяется на учащихся в государственных профессиональных образовательных организациях и вузах по программам среднего профессионального образования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге открылся Центр сопровождаемого проживания инвалидов. Работа Центра позволит подготовить молодых инвалидов к самостоятельной жизни.

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