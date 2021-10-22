В Петербурге открылся Центр сопровождаемого проживания инвалидов

В Петербурге открылся Центр сопровождаемого проживания инвалидов
В Петербурге открылся Центр сопровождаемого проживания инвалидов. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

На улице Цимбалина открылся Центр сопровождаемого проживания инвалидов с психофизическими нарушениями при психоневрологическом интернате №10 имени В.Г. Горденчука. Проект был создан по инициативе Комитета по социальной политике. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

Новый Центр сопровождаемого проживания людей с психофизическими нарушениями позволит подготовить молодых инвалидов к самостоятельному проживанию. В рамках программы центра их будут учить пользоваться телефоном, интернетом, а также готовить еду, ухаживать за одеждой и обувью, покупать продукты и товары, пользоваться общественным транспортом, использовать банковские карточки.

Здание при психоневрологическом интернате №10 предназначено для проживания 55 человек. В одной комнате могут проживать 1-2 человека. Центр оснащен творческими мастерскими, залом для занятий адаптивной физической культурой, комната социально-бытовой адаптации для обучения кулинарным навыкам и вечернего чаепития, а также столовая и колл-центр для консультирования родителей и специалистов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала октября инвалиды могут подавать документы в электронном виде, а компенсацию перечислят на счет, указанный в заявлении.

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