В России упростили порядок получения технических средств реабилитации и услуг для инвалидов

В России упростили порядок получения технических средств реабилитации и услуг для инвалидов
Новый порядок упростит получение средств реабилитации и услуг гражданам с инвалидностью. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Теперь инвалиды могут подавать документы в электронном виде, а компенсацию перечислят на счет, указанный в заявлении, говорится на сайте кабмина.

Правительство страны выполнило поручение главы государства Владимира Путина, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление. Граждане с инвалидностью могут подавать пакет документов на получение технических средств реабилитации и других мер поддержки через портал госуслуг.

«Новый сервис портала упростит этот процесс. Сканы всех документов можно будет прикреплять к заявлению и в электронном виде отправлять в органы соцзащиты», — говорится в сообщении.

После того как заявка будет рассмотрена, в личном кабинете можно будет найти направление на получение необходимого средства реабилитации или услуги. Это могут быть кресла-коляски, протезы, ортезы, слуховые аппараты, синтезаторы речи, услуги сурдоперевода тифлосурдоперевода.

Кроме того, можно взять в помощники собаку-проводника и получить компенсацию на ее расходы и лечение в ветеринарных клиниках. В этом случае необходимо запросить компенсацию на расходы, денежные средства будут переведены на указанный счет.

Такой же порядок распространяется на ветеранов, нуждающихся в протезно-ортопедических средствах, говорится на сайте Правительства России.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Петербурге инвалиды смогут получить прививку от коронавируса на дому.

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