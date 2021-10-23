В Тихвине следственный комитет проверил условия жизни многодетной матери, ютящейся в бараке

СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении чиновников, районная администрация предложила женщине 30-метровое жилье. Об этом пишет «47news».

В СМИ была размещена история о многодетной матери с тремя малолетними детьми, один из которых инвалид. Семья была вынуждена скитаться между бараком и летним домиком. Ко всему прочему героиня статьи ухаживает за пожилой матерью, состоит в разводе и не имеет возможности работать.

Суд посчитал, что женщина имеет право на жилплощадь. До сих пор она вместе с детьми и матерью проживала в бараке с плесенью и мышами, позже была вынуждена переселиться в летний дом с печным отоплением.

Жилье многодетной матери не было предоставлено. Глава тихвинской администрации Юрий Наумов ранее заявил, что на приобретение квартиры у района нет денег.

СК увидел халатность в бездействии чиновников и открыл уголовное дело по статье халатность. Район предложил женщине 30-метровую квартиру.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Ленобласти 30 студентов с инвалидностью получат ежемесячную губернаторскую стипендию в размере 5 тыс. рублей.