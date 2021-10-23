Парки и сады открыли для петербуржцев

В Петербурге стих ветер и наладилась погода, власти города открыли сады, скверы и парки. Об этом информирует комитет по благоустройству Северной столицы.

Сады, парки и скверы были недоступны на время шторма. Но ветер стих и ненастье отступило, ведомство открывает доступ для прогулок в любимые для прогулок места горожан .

Так, петербуржцы могут посетить Таврический, Юсуповский, Благовещенский, Екатерининский, Шкиперский, Выборгский, Лопухинский, Овсянниковский, Никольский, Румянцевский, Троицкий сады, а также сады Сан-Галли и «Василеостровец».

Кроме того, открыты сквер у Казанского собора и сквер Галины Старовойтовой, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино.

Ранеее gazeta.spb.ru писала, в предстоящую субботу в Северной столице снова ждут дождливую погоду. Прогнозы дает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.